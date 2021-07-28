«الأطباء العرب»: «وعي» تطلق حملة للتوعية بـ«التهاب الكبد الوبائي»

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تدشين المركز العربي للتوعية الصحية «وعي»، التابع للاتحاد، حملة إلكترونية للتعريف والتوعية بمرض التهاب الكبد الوبائي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد، في 28 يوليو من كل عام.

وقال بيان أصدره مركز «وعي»، الأربعاء، إن حملة المركز تتضمن مشاركات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعريف بمرض التهاب الكبد الفيروسي، وشرح طرق العدوى وسبل الوقاية والجديد في العلاج بلغة بسيطة مناسبة للجمهور.

وأشاد المركز، في بيانه، بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في أكتوبر 2018، وساهمت بشكل كبير في انخفاض عدد المصابين بالمرض، ولازالت جهود الحكومة المصرية مستمرة في القضاء على الفيروس نهائيا.

وأكد أن التجربة المصرية في علاج فيروس (سي) أصبحت نموذجًا ملهمًا، يحتذى به في دول العالم المختلفة، ويؤكد إصرار وعزم الحكومة المصرية للقضاء على المرض.

ويعد اليوم العالمي لالتهاب الكبد، فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد، والتشجيع على العمل وعلى مشاركة الأفراد والشركاء والجمهور، وتسليط الضوء على ضرورة تعظيم الاستجابة العالمية على النحو الذي جاء في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017.

ووقع الاختيار على يوم 28 يوليو، لأنه يوافق ذكرى ميلاد العالم الدكتور باروك بولمبرج الحائز على جائزة نوبل، الذي يعود إليه الفضل في اكتشاف فيروس التهاب الكبد B واستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن الحملات التوعوية التي ينفذها مركز «وعي» تقوم على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلي لقاعدة «الوقاية خير من العلاج»، وهو أمر في غاية الأهمية لما له من أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع، وعلى الدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين سنوياً.

وأشار إلى أن كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان يمكن الوقاية منها من خلال المعرفة بكيفية الإصابة وكيفية الوقاية والتصرف الصحيح في حالات الإصابة.