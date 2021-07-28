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سعد الحريري: نادم على التسوية التي أوصلت عون لرئاسة لبنان

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سعد الحريري: نادم على التسوية التي أوصلت عون لرئاسة لبنان سعد الحريري: نادم على التسوية التي أوصلت عون لرئاسة لبنان

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أعرب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، عن شعوره «بالندم» على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مشددا على دعم نجيب ميقاتي في تشكيل ، داعيا أيضا إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت.

واعتبر سعد الحريري في لقائه مع «سكاي نيوز عربية»، أن «مصلحة لبنان تكمن في أن ينجح الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة»، مضيفا: «نحن ندعمه بقوة».

وأشار الحريري إلى شعوره بالندم بشأن التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، قائلا: «لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال».

وبيّن أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة، «لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصيا» مع الرئيس عون.

وأوضح أن «المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي».

وتابع قائلا: «لم ندخل في سياسات تحرق البلد وتجيب فتن إلى لبنان كما فعل آخرون».

واستطرد: «بعض المتطرفين، كالإخوان، مشكلتنا الأساسية معهم، أنك لو لم تكن منهم فأنت لست مسلما. وهذا ما يحصل معنا في لبنان مع بعض الأطراف».

وفيما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريري: «نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ».

وبالنسبة لانفجار المرفأ، قال الحريري: «هناك من يتصور أن ما حصل في انفجار مرفأ بيروت هو خسارة مسيحية، الخسارة هي خسارة وطنية. بيروت ذُبحت، كل بيروت، وقد طالبنا بمحكمة دولية في انفجار المرفأ في اليوم التالي، أي في الخامس من أغسطس».

واختتم حديثه قائلا: «الثورة التي نراها في لبنان ستكرس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة».

المصرى اليوم

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