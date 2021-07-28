اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات بـ «كورونا» وسط الأوليمبياد

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أعلنت طوكيو، عاصمة اليابان، الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، عن تسجيل 2.848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية المسجلة حتى الآن.

وسجلت طوكيو بذلك رقما قياسيا لم يسبق له مثيل في العاصمة اليابانية منذ بداية الوباء، وذلك في ظل استضافتها لدورة الألعاب الأوليمبية التي افتتحت يوم 23 من الشهر الجارى.

ويتجاوز هذا الرقم القياسى الجديد الرقم السابق المسجل في 7 يناير الماضى، حيث تم إحصاء 2.520 حالة، وذلك وسط حالة طوارئ رابعة، سارية في العاصمة اليابانية حتى 22 أغسطس المقبل، وطوال المنافسات الرياضية العالمية.

ونقلت شبكة (NHK) عن حاكمة طوكيو، يوريكو كويكى، تصريحات قالت فيها: «نحن قلقون لأن عدد الأشخاص الذين في حالة خطيرة آخذ في الازدياد. أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما يمثلون 2% من المصابين. الشىء المهم هو أن يتم تطعيم الشباب في أسرع وقت ممكن».

تجدر الإشارة إلى أن 25.5% فقط من السكان في اليابان تلقوا جرعتين من اللقاح، وكانت الغالبية العظمى منهم فوق 65 عاما، وفقا لأحدث البيانات الحكومية.

وأعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 12 يوليو الجارى بسبب زيادة الحالات في العاصمة والقلق بشأن تفشى متحور دلتا.

على جانب آخر، تفاجأت المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريز موريس، المشاركة في منافسات السيف الفردى للسيدات في أوليمبياد طوكيو 2020، بعد مباراتها، بطلب مدربها وشريكها منذ 17 عامًا وهو يقدم لها عرضا للزواج خلال إجرائها لقاء مع إحدى القنوات التليفزيونية.

وقرر لوكاس سوسيدو، مدربها وشريكها، أن يقترح عليها أمام الكاميرا في منتصف مقابلة كانت تجريها لقناة أرجنتينية بسبب خسارتها أمام المجرية آنا مارتون في الأوليمبياد، وقام بالوقوف خلفها وهو يحمل لافتة مكتوبة بخط اليد تقول «هل تتزوجين، من فضلك؟»- وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وكانت ماريا في البداية غافلة عن طلبه، ولكن المراسلة التي كانت تجرى معها المقابلة ضحكت وطلبت منها أن تستدير لمفاجأتها، وبعد لحظة صدمتها الأولى قبلت طلبه بسعادة بعد أن نزل سوسيدو على ركبته أمامها.

وقالت ماريا بعد ذلك: «نحن سعداء جدا. نحن شركاء جيدون جدا. بالطبع لدينا خلافات، لكننا نستمتع بوقت بعضنا البعض.. نحن نحب بعضنا البعض كثيرًا، ونريد أن نقضى حياتنا معًا». وأضافت: «سنحتفل في بوينس آيرس بحفل شواء كبير».

وكان ماكس كروز، قائد منتخب ألمانيا في أوليمبياد طوكيو 2020، طلب الزواج من صديقته الكردية ديلان على الهواء بعد الفوز على السعودية بنتيجة 3-2 ضمن منافسات البطولة.

وخلال لقاء تليفزيونى على الهواء بمحطة «إيه آر دى» التليفزيونية الألمانية عقب المباراة قام ماكس كروز بالتقاط الميكروفون ووقف أمام الكاميرا بقميص مكتوب عليه باللغة الكردية «أنا أحبك يا ديلان هل تقبلين الزواج منى؟».