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سميرة عبدالعزيز: محمد صبحي أخرجني من الحداد النفسي على زوجي ()

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سميرة عبدالعزيز: محمد صبحي أخرجني من الحداد النفسي على زوجي (فيديو) سميرة عبدالعزيز: محمد صبحي أخرجني من الحداد النفسي على زوجي ()

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قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن الفنان محمد صبحي أخرجها من حالة الحداد النفسي على رحيل زوجها محفوظ عبدالرحمن، حيث كانت تنوي الاعتزال ولكن «الورق هو اللي حكم».

وأوضحت عبدالعزيز، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أن لديها صديقة حاولت أن تهون عليها وأخذتها بالسيارة إلى مسرحية غزل البنات لمحمد صبحي، ودخلت بالفعل وبهرها المسرح حيث كان جميلًا للغاية، مضيفة أنها حيت الفنان على المسرحية ووجدته يطلب منها أن ينضم إليها في العمل المسرحي الجديد لتوافق فورا.

وتحدثت الفنانة عن علاقة الصداقة القوية بينها وبين سميحة أيوب، وقالت إنها حمتها في بدايتها لأنها حين بدأت دخولها عالم الفن والمسرح كان هناك معاكسة من جانب البعض ولكن سميحة أيوب كانت تمنع ذلك وتجعلها تجلس بجانبها، ومن حينها أصبحت صديقتها.

وأردفت أن الفنانة سميحة أيوب كانت تُعيدها إلى المنزل بعد التصوير خاصةً أنهما من منطقة ، مشيرةً إلى أنه يوجد شارع فقط بين منزليهما.

المصرى اليوم

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