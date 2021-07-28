أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي ومديري الإدارات الحكومية في أملج

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أشاد بما تشهده المحافظة من حراك سياحي

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج، بحضور المحافظ نايف بن كميخ المريخي.

ونقل أمير تبوك للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مهنئًا إياهم بعيد الأضحى المبارك.

ونوه إلى ما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي، مشيرًا إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله - شخصيًّا، ومنها مشروع البحر الأحمر الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة وما يقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات أملج ولرجال الأعمال والشركات.

وسأل في الختام المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.