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سامسونج تعلن رسميًّا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي..

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سامسونج تعلن رسميًّا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي.. فيديو سامسونج تعلن رسميًّا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي..

سامسونج تعلن رسميًّا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي.. فيديو

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية بصورة رسمية عن موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فولد 3".

وأكدت سامسونج في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص، أنها ستطلق هاتف "جلاكسي زد فولد 3" القابل للطّيّ يوم 11 أغسطس.

وأصدرت الشركة الكورية الجنوبية مقطع تشويقيًّا يزيد الكثير من الجدل حول الهاتف الجديد القابل للطي، وخاصة أنها أرفقتها بشعار "بمجرد تجربة أفضل، لن نعود أفضل".

وكان رئيس "سامسونج"، تي إم روه، قد كشف في تصريحات له في مدونة له، أنه بخلاف إعلان الشركة في الحدث الهام عن ساعة "جلاكسي" الجديدة التي تعمل بنظام "وير إو س"، وإطلاقها الجيل الثالث من سلسلة هواتف "جلاكسي زد"، فإنها ستزيح الستار أيضًا عن أول قلم "إس بن" مصمم خصيصًا للهواتف القابلة للطي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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