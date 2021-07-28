إصابة عامل وربة منزل في انقلاب سيارة «ملاكي» في بني سويف

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أسفر انقلاب سيارة ملاكي أمام مصنع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى شمال بني سويف بسبب السرعة عن إصابة رجل وربة منزل، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

واستقبلت طوارئ مستشفى الواسطي المركزي المصابين وهما: شريف أحمد عبدالمنعم، 30 عاما، عامل، وبه اشتباه كسر باليد اليسرى مع سحجات وكدمات بالجسم، وهنيه خيرى، 28 عاما، ومقيمين بمركز أطفيح بالجيزة، ربة منزل، وبها جروح بفروة الرأس مع كدمات بالجسم.

تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابتهما، ودرجة الإصابة التي تعرضا لها خلال الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالحادث.