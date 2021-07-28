مصادر: جاريد كوشنر يترك العمل بالسياسة ويؤسس شركة استثمارية

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قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن جاريد كوشنر الذي كان مستشارا كبيرا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم تأسيس شركة استثمارية خلال الشهور المقبلة في خطوة ستبعده عن السياسة في المستقبل المنظور.

وكوشنر، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركات كوشنر (كوشنر كومبانيز) والذي شغل منصب المستشار الكبير للرئيس الجمهوري في البيت الأبيض، في المراحل الأخيرة من إطلاق شركة استثمارية تسمى (أفينيتي بارتنرز) ستتخذ من ميامي مقرا لها.

وقال شخصان اطلعا على الخطة بعد أن طلبا ألا ينشر اسماهما إن كوشنر، وهو زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق، يتوق أيضا إلى فتح مكتب في إسرائيل لتشجيع الاستثمارات الإقليمية بربط الاقتصاد الإسرائيلي بالهند وشمال أفريقيا والخليج.

وليس لدى المصادر تفاصيل عن المستثمرين المحتملين في الشركة التي قالوا إنها ما زالت في مرحلة التخطيط.

وقضى كوشنر الأشهر الستة الماضية مع أسرته في ميامي ويؤلف كتابا عن عمله في البيت الأبيض من المتوقع نشره أوائل العام المقبل.

وساعد كوشنر في عقد اتفاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في عملية استغرقت ستة أشهر في العام الماضي.