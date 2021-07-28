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وكالات حكومية أمريكية تطلب من الموظفين استخدام الكمامات داخل الهيئات

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وكالات حكومية أمريكية تطلب من الموظفين استخدام الكمامات داخل الهيئات وكالات حكومية أمريكية تطلب من الموظفين استخدام الكمامات داخل الهيئات

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قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنه سيتعين فورا على جميع العاملين بالوزارة استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المبنى بغض النظر عن حصولهم على التطعيم ضد الفيروس.

استشهدت وزارة الأمن الداخلي التي تضم أكثر من 240 ألف موظف بتصريحات مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض التي أعلن فيها عن «تعليمات لضمان سلامة القوى العاملة لدينا» فيما حذت وكالات أخرى منها وزارة الطاقة حذوها.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن التغيير جاء نتيجة توجيهات جديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن استخدام الكمامات والتي صدرت يوم الثلاثاء في إطار شرحها للمتطلبات الجديدة.

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