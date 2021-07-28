بريطانيا تتوقع أن تغير أمريكا قواعد السفر في الوقت المناسب

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قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الأربعاء إن بلاده تتوقع أن تخفف الولايات المتحدة بعض قيودها على السفر في المستقبل.

وكان الوزير يتحدث بعد أن أزال شرط الخضوع للحجر الصحي عن الزوار الأمريكيين والأوروبيين الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال لقنوات تلفزيونية «لا يسعنا تغيير (القواعد) على الجانب الآخر لكننا نتوقع بالفعل أنهم سيصدرون في الوقت المناسب ذلك الأمر التنفيذي الذي وقعه بالفعل الرئيس السابق».

وأضاف شابس أن الفرصة القادمة لمراجعة وضع المسافرين من فرنسا ستكون في نهاية الأسبوع المقبل. وفرنسا في وضع وبائي يقضي بإخضاع مسافريها لحجر صحي.