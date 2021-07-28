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عمر العبداللات يطرح كليب «بنلتقي» باللهجة الخليجي

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عمر العبداللات يطرح كليب «بنلتقي» باللهجة الخليجي عمر العبداللات يطرح كليب «بنلتقي» باللهجة الخليجي

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أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان «بنلتقي» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

اغنية «بنلتقي» من كلمات الشاعر محمد القاسمي ومن ألحان عبدالله ال سهل، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا .

أغنية «بنلتقي» هي بداية التعاون ما بين الفنان عمر العبداللات وشركة تيونز آرابيا، تمهيداً للأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة من العام 2021.

وتقول كلمات الأغنية :«طال الزمن ولا قصر لابد ما بيوم يجمعنا القدر أصبر وصابر وأنتظر وإن طال ليل الإنتظار صدقني هالليل ب يمر وتشرق لنا شمس النهار وإحذر ترى كل الحذر تحسبني بنسى شيء صار ماهو من اطباعي الغدر.

وحققت أغنية «بنلتقي» منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.

المصرى اليوم

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