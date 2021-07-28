عمر العبداللات يطرح كليب «بنلتقي» باللهجة الخليجي

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أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان «بنلتقي» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
اغنية «بنلتقي» من كلمات الشاعر محمد القاسمي ومن ألحان عبدالله ال سهل، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا .
أغنية «بنلتقي» هي بداية التعاون ما بين الفنان عمر العبداللات وشركة تيونز آرابيا، تمهيداً للأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة من العام 2021.
وتقول كلمات الأغنية :«طال الزمن ولا قصر لابد ما بيوم يجمعنا القدر أصبر وصابر وأنتظر وإن طال ليل الإنتظار صدقني هالليل ب يمر وتشرق لنا شمس النهار وإحذر ترى كل الحذر تحسبني بنسى شيء صار ماهو من اطباعي الغدر.
وحققت أغنية «بنلتقي» منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.