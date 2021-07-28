رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز الزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، استمرار حملات النظافة والتجميل بمناطق المركز، بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

وقامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع المخلفات وتم رفع 5 طن من القمامة من على الطريق بقيادة محمد جمال رئيس قرية العشى، وإسماعيل محجوب مسؤول النظافة بالقرية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 4 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة ومحمد الراوى سكرتير القرية.

فيما قامت الوحدة بقرية الزينية بحرى برفع 7 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة يوسف احمد محمود رئيس القرية وغالية احمد حسن سكرتيرة القرية ومنصور عبدالظاهر مسؤول النظافة بالقرية.