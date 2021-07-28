«الأوليمبى» يقتحم العالمية بثنائية فى الشباك الأسترالية

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سطر لاعبو المنتخب الوطنى الأول أسماءهم بحروف من نور في سجل دورة الألعاب الأوليمبية بعد إنجازهم التاريخى بالتأهل لدور ربع النهائى في منافسات كرة القدم بعد فوزه الثمين والمستحق على أستراليا بهدفين مقابل لا شىء، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

منتخب مصر الأوليمبى

وضرب أبناء شوقى غريب موعدا مع التاريخ في الأوليمبياد، حيث لم يتبق أمامهم سوى تخطى عقبة البرازيل في دور الثمانية لتحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية في حالة تأهلهم لنصف النهائى.

منتخب مصر الأوليمبى

وشهدت بلاد الساموراى ملحمة من أبناء المنتخب الأوليمبى، بقيادة الأسطورة محمد الشناوى ومحمود الونش وأحمد حجازى ورمضان صبحى والثنائى المتألق أحمد ياسر ريان وعمار حمدى صاحبى هدفى الفوز على أستراليا، أمس، ليضرب منتخب مصر موعدًا مع البرازيل في ربع نهائى الأوليمبياد، السبت المقبل، كوصيف للمجموعة الثالثة.

منتخب مصر الأوليمبى

وجاء الرد من لاعبى المنتخب الأوليمبى قويا على حملة الانتقادات التي طالتهم قبل وأثناء مشاركتهم في الأوليمبياد، لاسيما بعد الهزيمة من الأرجنتين في الجولة الثانية، وأثبت اللاعبون أنهم وعن حق رجال المرحلة وشباب المستقبل الكروى في مصر.

منتخب مصر الأوليمبى

ورسم المنتخب الأوليمبى البسمة على شفاة ملايين المصريين الذين تابعوا المباراة وشهدوا على الملحمة المصرية في الأراضى اليابانية، لاسيما بعدما أنهى منتخب مصر صيامه التهديفى في البطولة، وأحرز أحمد ياسر ريان وعمار حمدى أول هدفين للمنتخب في البطولة.

منتخب مصر الأوليمبى

وعاشت الجماهير المصرية ليلة من ليالى ألف ليلة وليلة، الأربعاء، احتفالا بإنجاز المنتخب الأوليمبى، وتحولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى لساحات احتفال وتهنئة بنجوم وأبطال المنتخب الأوليمبى بعد فوزهم التاريخى وتأهلهم المستحق.

منتخب مصر الأوليمبى