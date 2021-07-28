طلب إحاطة يطالب بإعادة تأهيل طريق عزبة البرج بدمياط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديمه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول تطوير طريق عزبة البرج بشكل شامل، والذي يعاني أبناء المحافظة من سوء حالته منذ سنوات طويلة.

وقال بصل، في طلب الإحاطة، إن طريق عزبة البرج الذي يبدأ من الشارع الحربي وانتهاء لمدينة عزبة البرج، من أهم الطرق على مستوى المحافظة، ويحتاج لخطة شاملة لتطويره من كل النواحي، ومنها تأهيل الطريق وتوسعته ورصفه وتبطين الترعة الممتدة بطول الطريق، وهذا الطريق يخدم الآلاف من أهالي القرى الواقعة بطول الطريق وانتهاء لمدينة عزبة البرج التي تعد قلعة الصيد والصيادين، وتمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، وهو ما يتطلب الاهتمام بهذا الطريق والإسراع في تنفيذ خطة لرفع كفاءته والارتقاء بحياة الآلاف من الذين يخدمهم هذا الطريق بصفة يومية.