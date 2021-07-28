إزالة تعديات على 4 قراريط في الزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، قيام الإدارة الزراعية بالمركز بالتنسيق مع رئاسة المركز بمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديلات في المهد.

وقال الهواري في بيان، الأربعاء، إنه تلاحظ قيام أحد المزارعين بالتعدي بتجريف أراض زراعية على مساحة 4 قراريط، وذلك بحضور أبوبكر الحجاجي، مدير الإدارة الزراعية بالمركز، ويحيي عبدالحافظ، رئيس الوحدة الزراعية بالمركز، وعبدالله يوسف مسؤول الادارة الهندسية بالمركز.

وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالأقصر.