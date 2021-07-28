وكيل أوقاف مطروح يشدد على ضرورة التزام الأئمة بالزي الأزهري وتجديد لغة الخطاب

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عقد الشيخ حسن محمد عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية بحضور فضيلة الشيخ محمود عمر الفاروق مدير الدعوة ودار الإجتماع متناولا ضرورة تفعيل عدد من الجوانب الهامة لترقية مهارات الأئمة وخطباء المساجد منها عمل دورات تدريبية للأئمة في فن الخطابة من حيث بناء الخطبة وهدفها ووقتها ومادتها العلمية وتجديد الخطاب الديني ومعالجة الواقع وتصحيح المفاهيم.

وقال إنه على الإمام أن يستمر في طلب العلم مع الاهتمام بالمظهر المشرف والمشاركة الاجتماعية الفاعلة وسمة التعامل بين القيادات والأئمة التواد والتراحم والألفة لا تسلط ولا تعنت وإنما فريق واحدة لمساندة المجتهد والأخذ على يد المقصر، وإعداد لجنة من الأئمة لتوزيع اللحوم برئاسة مدير الإدارة وأعضاء هيئة التفتيش والسادة أصحاب الفضيلة المساهمين في الصكوك مع الشفافية والنزاهة والعزة الكاملة للجميع بإشراف قيادات المديرية.

وأشار الاجتماع إلى انه لا تهاون في الزي أثناء خطبة الجمعة والاجتماعات الرسمية.