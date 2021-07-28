تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقال تبون عقب استقباله المنفي إنه «تم الاتفاق على الكثير من القرارات التي تساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروحة في ليبيا»، مؤكدا أن الجزائر «رهن إشارة ليبيا».

وأضاف أن الجزائر تنتظر «ما يقرره الأشقاء الليبيون» لإنهاء أزمة البلاد.

وكان في استقبال المنفي، الذي وصل اليوم إلى مطار الجزائر العاصمة الدولي في أول زيارة رسمية له إلى البلاد، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان.