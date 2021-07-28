ثقافة النواب توصي بتطوير "قصر مغاغة" وتغيير اسمه إلى "طه حسين"

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أصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عدد من التوصيات عقب اجتماعها الأخير في ختام دور الانعقاد.

وبحسب بيان، الأربعاء، أوصت بضرورة سرعة تطوير قصر ثقافة مغاغة مسقط رأس عميد الأدب العربي طه حسين وعمل صيانه كامله وشامله وتغيير الاسم إلى قصر ثقافة الأديب طه حسين عميد الأدب العربي. وجاءت توصية اللجنة عقب مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد طه عضو لجنة الاتصالات حول سوء أحوال وانهيار اوضاع القصر مطالبا بتطوير قصر ثقافة مغاغة بما يليق بمركز مغاغة وعميد الأدب العربي طه حسين.

كما أوصت اللجنة بإعادة فتح وانشاء عدد من قصور الثقافة أو إنشاء بعض قصور الثقافة بالصعيد بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة أمام اللجنة.

وقال النائب احمد حته أن قصر ثقافة مغاغة وصل إلى أوضاع سيئة ولا يليق أبدا بالمركز الذي أخرج عميد الأدب العربي أما قصر ثقافة بني غلق منذ فترة طويلة ورغم التبرع بقطعة الأرض ومساحتها 1175 مترًا مخصصة بقصر ثقافة بني مزار إلا أنه لم يتم عمل واتخاذ أي خطوة في هذا الشأن.

كما طالبت اللجنة، الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشكيل لجنة لزيارة قصر ثقافة مغاغة للوقوف على ما ذكره النائب أحمد حتة، حول سوء الأوضاع وسرعة تطويره وتوفير كتب الأديب طه حسين عميد الأدب العربي ودعم الأنشطة داخل قصر ثقافة مغاغة ومنها كورال مغاغة وتوفير الإنترنت وتوفير للأنشطة بقصر ثقافة مغاغة.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزاره التنميه المحليه بالتنسيق مع وزارة الثقافة بسرعة إنجاز أعمال الصيانة بقصر ثقافة مغاغة خلال الشهر المقبل، وإفادة اللجنة بما تم من أعمال صيانة وتطوير.