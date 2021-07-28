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هنأ الفنان محمد هنيدي، المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم على الفوز الذي حققه على المنتخب الاسترالي بهدفين للاشئ في ختام منافسات دور المجموعات ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان.

ونشر محمد هنيدي صورة للمنتخب أثناء سجوده على أرض الملعب عبر «فيسبوك» :«مبروك لمصر.. قد ايه الصورة جميلة».

وسيكون منتخب مصر الأولمبي على موعد مع مباراة نارية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.

وينتظر الفنان محمد هنيدي طرح فيلمه الجديد «الإنس والنمس» عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدي تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، بطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي.