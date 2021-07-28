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«قد أيه الصورة جميلة».. محمد هنيدي يهنئ المصري بعد فوزه على استراليا

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«قد أيه الصورة جميلة».. محمد هنيدي يهنئ المنتخب المصري بعد فوزه على استراليا «قد أيه الصورة جميلة».. محمد هنيدي يهنئ المصري بعد فوزه على استراليا

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هنأ الفنان محمد هنيدي، المصري الأوليمبي لكرة القدم على الفوز الذي حققه على المنتخب الاسترالي بهدفين للاشئ في ختام منافسات دور المجموعات ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان.

ونشر محمد هنيدي صورة للمنتخب أثناء سجوده على أرض الملعب عبر «فيسبوك» :«مبروك لمصر.. قد ايه الصورة جميلة».

وسيكون منتخب الأولمبي على موعد مع مباراة نارية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.

وينتظر الفنان محمد هنيدي طرح فيلمه الجديد «الإنس والنمس» عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدي تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبي التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، بطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي.

المصرى اليوم

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