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وزيرا دفاع فرنسا وإسرائيل يناقشان برنامج بيجاسوس للتجسس

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وزيرا دفاع فرنسا وإسرائيل يناقشان برنامج بيجاسوس للتجسس وزيرا دفاع فرنسا وإسرائيل يناقشان برنامج بيجاسوس للتجسس

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قال المتحدث باسم الفرنسية جابرييل أتال إن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ستناقش قضية برنامج بيجاسوس للتجسس مع وزير الدفاع الإسرائيلي في اجتماع يوم الأربعاء في باريس.

وقال أتال للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن بارلي "ستنتهز الفرصة لتسأل نظيرها عن معرفة الحكومة الإسرائيلية بأنشطة إن.إس أو".

وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري برئاسة مجموعة فوريدن ستوريز غير الربحية التي مقرها باريس قد قال إنه تم استخدام برامج التجسس التي صنعتها ورخصتها شركة (إن.إس.أو)الإسرائيلية في محاولات اختراق ناجحة للهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان على نطاق عالمي. (

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