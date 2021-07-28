رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الدراسات العليا بـ"حاسبات ومعلومات"

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تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام أعمال الامتحانات، وحسن سيرها باللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها إدارة الجامعة، في ظل الظروف الحالية.

وأوضح رئيس الجامعة بأن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية ومستمرة، من أجل توفير سبل الراحة اللازمة والرعاية الكاملة للطلاب، حفاظًا على سلامتهم.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجهًا بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

ويأتي ذلك في إطار الجولات المتواصلة لرئيس جامعة الأقصر، لمتابعة امتحانات الدراسات العليا بالكليات، والاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بالجامعة.