أخبار عاجلة

حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان -
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان -
التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية -
انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بحث جديد: الرقص يؤثر إيجابيًا على نسبة الكوليسترول في الدم

Print
بحث جديد: الرقص يؤثر إيجابيًا على نسبة الكوليسترول في الدم بحث جديد: الرقص يؤثر إيجابيًا على نسبة الكوليسترول في الدم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمثل الانتقال إلى سن اليأس تغييرًا كبيرًا. على وجه الخصوص، تواجه النساء صعوبة في التحكم في الوزن وعوامل الخطر الصحية الأخرى.

أظهر بحث جديد أن الرقص يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بشكل فعال، ويحسن اللياقة البدنية وتكوين الجسم، ويعزز احترام الذات. نشرت النتائج في مجلة Menopause.

وأظهرت الدراسة بعض الفوائد للرقص ثلاث مرات في الأسبوع لتحسين ليس فقط صورة ولياقة النساء، ولكن أيضًا تقديرهم لذاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ممارسات الرقص تحسينات في التوازن والوضعية والمشي والقوة والتحمل. كل هذه الفوائد يمكن أن تسهم في الحفاظ على حياة مستقلة وذات جودة عالية للمرأة.

تؤكد الدكتورة ستيفاني فوبيون أن «هذه الدراسة تسلط الضوء على إمكانية التدخلات البسيطة ليس فقط لتحسين اللياقة البدنية والتمثيل الغذائي، ولكن أيضًا لتقدير الذات لدى النساء بعد سن اليأس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: السكر أخطر من الدهون لهذا السبب

استشاري: السكر أخطر من الدهون لهذا السبب

رغم الحِمْية.. 3 أسباب تمنع حرق الدهون وخسارة الوزن

رغم الحِمْية.. 3 أسباب تمنع حرق الدهون وخسارة الوزن

استشاري: جسم الإنسان يحرق الدهون وهو نائم في هذه الحالة

استشاري: جسم الإنسان يحرق الدهون وهو نائم في هذه الحالة

"شطة وفلفل".. هل يساعد الطعام الحار على حرق الدهون؟

"شطة وفلفل".. هل يساعد الطعام الحار على حرق الدهون؟