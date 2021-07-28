★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت خبيرة التجميل آية عبدالحميد في كواليس استعداد الفنانة هاجر أحمد لحفل زفافها الذي عقد أمس الثلاثاء.

وظهرت هاجر أحمد دون مكياج ثم تبدأ «عبدالحميد» في وضع الألوان «النيود» المائلة إلى البني للعروس الفنانة حتى انتهت من تزيينها.

وعلّقت خبيرة التجميل على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «أليست أجمل عروس على الإطلاق؟».

كانت الفنانة هاجر أحمد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة كما حضر عدد من الفنانين.

وأطلت العروس بفستان زفاف منفوش مع طرحة طويلة من تصميم زهير مراد.

واحتفلت هاجر أحمد بعقد قرانها منذ أسبوعين، واقتصر الحفل على عائلة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.