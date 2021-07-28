رد ناري من محمد أبو العلا على تصريحات عبد الحفيظ ومرتجي

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رد محمد ابو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكتب محمد ابو العلا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«ليس من عادتي الرد على كل كلمة؛ ولكن عندما تخرج من مسؤول تبقى كارثية، أولا: ما قاله سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، يستحق التحقيق ( الجاد )من اتحاد الكرة وهذه ليست المرة الأولى».

وأضاف :«ثانيا: كلام خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي عن ٨٠ مليون أهلاوي، وهل يقصد في مصر ولا في العالم؟ لا أعلم اذا كان يوجد طريقة ما لمعرفة الأعداد داخل مصر ام لا ؟».

وتابع :«لابد من معرفة وإدراك أن الرياضة المصرية لها جناحين، ومفيش جناح أكبر من التاني، وإلا الطير سيقع. واللي مش مستوعب هذه الحقيقة هيدركها لو الزمالك جمد أنشطته..وده كمان رغم كل ما حدث بنادي الزمالك على مدار السنين الكتير اللي فاتو وبفعل فاعل».