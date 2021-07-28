"الصحة" :  العديد من دول العالم سجّلت إصابات كثيرة بالمتحورات

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قالت: يجب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

قالت الصحة أن العديد من دول العالم سجّلت إصابات كثيرة بالمتحورات ، ويجب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها، وأهابت بالجميع بسرعة الحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض ، لافتةً أنه يُمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1334) حالة مؤكدة وتعافي(1079) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11380) حالة منها (1409) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(522108) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (502528) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8200) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).