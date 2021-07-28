بشار الأسد: إيران شريك أساسي لسوريا والتنسيق في محاربة الإرهاب سيستمر

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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن إيران شريك أساسي لبلاده، وإن التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض.

وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، اليوم في دمشق، قال الأسد إن إيران "وقفت إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدمت له الدعم في كل المجالات"

وأشار الأسد إلى أن "التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية".

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على الإنترنت أن اللقاء أكد على "الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في سوريا وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصا في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط وإنما أيضا تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما".