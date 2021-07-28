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«30 ألف جنيه والسداد بعد 6 أشهر».. طرح قروض ميسرة لمربي الأغنام في مطروح

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«30 ألف جنيه والسداد بعد 6 أشهر».. طرح قروض ميسرة لمربي الأغنام في مطروح «30 ألف جنيه والسداد بعد 6 أشهر».. طرح قروض ميسرة لمربي الأغنام في مطروح

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قال المهندس حسين السنينى، رئيس لجنة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بمطروح، إن لجنة إدارة الصندوق وافقت على تقديم 8 قروض ميسرة قيمة القرض 30 ألف جنيه تسدد بعد 6 أشهر مع السماح للمربى بتحديد نوع الأعلاف التي يرغب بها، مع تفعيل أعمال اللجنة في إطار برتوكول التعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعي وذلك من المبلغ الإجمالي المخصص لتلك القروض بقيمة 2 مليون جنيه من مشروع المراعي ومحافظة مطروح لاستخدامه كقروض عينيه دوارة لتنميه الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية، ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة تيسيرا على المربين.

وأوضح المهندس حسين السنينى أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه بتكثيف أعمال الصندوق مع أهمية التواصل مع المربين وتشجيعهم على الاستفادة من القروض خاصه أنها ميسره وتراعي حاجه متوسطي وصغار المربيين مع سهولة الإجراءات خاصه مع عدم وجود أي نسبه فائدة وذلك تشجيعا للمربين، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى مساعده أكبر عدد من المربيين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بالمحافظة.

يشار إلى أن لجنة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بمطروح عقدت عدة اجتماعات للتعريف بالصندوق والتيسيرات المقدمة للمربين بكل من مطروح ورأس الحكمة وبراني.

المصرى اليوم

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