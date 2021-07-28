نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف في العياط والصف وأطفيح ومنشأة القناطر وأوسيم

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عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أجتماعا بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن العياط والصف وأطفيح ومنشأة القناطر وأوسيم.

وجرى عرض موقف مشروع محطه مياه الشرب وخطوط المياه الخارجه من المحطة بمدينة منشأة القناطر، ومشروع محطة مياه الشرب (صيدا والقيراطين) بمركز ومدينة أوسيم، ومشروعات الصرف الصحي بمراكز ومدن العياط والصف وأطفيح.

جاء ذلك بحضور مسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومديرية الري والشركات المنفذة للأعمال.

وشدد نائب المحافظ على الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.