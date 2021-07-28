محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته التفقدية استمع من المسئول التنفيذي للمشروع، عن نسب الإنجاز، وأخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع، مشيراً أنه تم الإنتهاء من إنشاء أربعة مباني تشمل مطاعم وكافتيريات، وجاري أعمال إنشاء المسرح الروماني.

وأضاف المهندس الاستشاري للمشروع إلى انه تم الإنتهاء من توصيل خط مياه الشرب بمنطقة السواقي وزيادة قطرة إلى 400 ملي، بطول 300 متر تقريباً، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بنسبة إنجاز 75 %، أمام منطقة السواقي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، موجهاً مسئولي المشروع بالإستعانة بالعمالة المحلية من أبناء المحافظة في تنفيذ المشروع.

ولفت «الأنصاري» إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين في التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

ومشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الإنتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.