محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته التفقدية استمع من المسئول التنفيذي للمشروع، عن نسب الإنجاز، وأخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع، مشيراً أنه تم الإنتهاء من إنشاء أربعة مباني تشمل مطاعم وكافتيريات، وجاري أعمال إنشاء المسرح الروماني.
وأضاف المهندس الاستشاري للمشروع إلى انه تم الإنتهاء من توصيل خط مياه الشرب بمنطقة السواقي وزيادة قطرة إلى 400 ملي، بطول 300 متر تقريباً، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بنسبة إنجاز 75 %، أمام منطقة السواقي.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، موجهاً مسئولي المشروع بالإستعانة بالعمالة المحلية من أبناء المحافظة في تنفيذ المشروع.
ولفت «الأنصاري» إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين في التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.
ومشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الإنتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.