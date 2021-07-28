أخبار عاجلة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي

Print
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته التفقدية استمع من المسئول التنفيذي للمشروع، عن نسب الإنجاز، وأخر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع، مشيراً أنه تم الإنتهاء من إنشاء أربعة مباني تشمل مطاعم وكافتيريات، وجاري أعمال إنشاء المسرح الروماني.

وأضاف المهندس الاستشاري للمشروع إلى انه تم الإنتهاء من توصيل خط مياه الشرب بمنطقة السواقي وزيادة قطرة إلى 400 ملي، بطول 300 متر تقريباً، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بنسبة إنجاز 75 %، أمام منطقة السواقي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، موجهاً مسئولي المشروع بالإستعانة بالعمالة المحلية من أبناء المحافظة في تنفيذ المشروع.

ولفت «الأنصاري» إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين في التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

ومشروع تطوير السواقي الجاري تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الإنتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف بمنطقة السواقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان

التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء