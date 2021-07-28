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الجيزة: ضبط «سرجة» ومخزن منتجات «سناكس» غير مرخصين (صور)

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تمكنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية ، من ضبط منشأة تعد مواد غذائية (سرجة) تزاول النشاط دون الحصول على التراخيص والشهادات الصحية اللازمة، وجرى التحفظ على 600 كجم طحينة خام مجهولة المصدر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف حفاظا على سلامة المواطنين.

وجرى ضبط مخزن تابع لإحدى شركات «السناكس» وغلقه لعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود شهادات صحية لمدير المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والكشف على صلاحية المنتجات وتبين سلامتها.

المصرى اليوم

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