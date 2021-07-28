أخبار عاجلة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استدرجه لمنطقة نائية وخدره.. الإعدام شنقا لأب ذبح ابنه بمشرط طبي في الدقهلية ()

Print
استدرجه لمنطقة نائية وخدره.. الإعدام شنقا لأب ذبح ابنه بمشرط طبي في الدقهلية (فيديو) استدرجه لمنطقة نائية وخدره.. الإعدام شنقا لأب ذبح ابنه بمشرط طبي في الدقهلية ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، بالإعدام شنقا على الأب المتهم بذبح نجله بمشرط طبى بالدقهلية، بعد استطلاع الرأى الشرعى من مفتى الجمهورية في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفى حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادونى، ومحمد خيرى الشرنوبى وحضور محمود محمد صالح وكيل النيابة العامة، وسكرتارية محمد جمال محمد ومحمود محمد عبدالرازق.

كانت هيئة المحكمة قد أرسلت أوراق القضية الشهر الماضى لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى في إعدام المتهم بعد ثبوت ارتكابه لجريمة قتل نجله بعد استدراجه لمنطقة نائية وتخديره ثم ذبحه.

ووجه رئيس المحكمة رسالة حازمة للأب المتهم وللآباء العاقين بأبنائهم، وتساءل عما اذا كان الحجر الموجود بين ضلوع الأب قد اهتز عندما ارتكب هذه الجريمة النكراء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكم بالإعدام على المتهمين بقتل شقيقين وإصابة ثالث لرفضهم بيع المخدرات أمام منزلهم (فيديو)

الحكم بالإعدام على المتهمين بقتل شقيقين وإصابة ثالث لرفضهم بيع المخدرات أمام منزلهم (فيديو)

«الداخلية» تفحص فيديو التحرش بفتاة في أحد شوارع القاهرة.. وتضبط مهندسًا بالإسكندرية

«الداخلية» تفحص فيديو التحرش بفتاة في أحد شوارع القاهرة.. وتضبط مهندسًا بالإسكندرية

وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو

وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو

وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو