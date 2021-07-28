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قضت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، بالإعدام شنقا على الأب المتهم بذبح نجله بمشرط طبى بالدقهلية، بعد استطلاع الرأى الشرعى من مفتى الجمهورية في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفى حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادونى، ومحمد خيرى الشرنوبى وحضور محمود محمد صالح وكيل النيابة العامة، وسكرتارية محمد جمال محمد ومحمود محمد عبدالرازق.

كانت هيئة المحكمة قد أرسلت أوراق القضية الشهر الماضى لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى في إعدام المتهم بعد ثبوت ارتكابه لجريمة قتل نجله بعد استدراجه لمنطقة نائية وتخديره ثم ذبحه.

ووجه رئيس المحكمة رسالة حازمة للأب المتهم وللآباء العاقين بأبنائهم، وتساءل عما اذا كان الحجر الموجود بين ضلوع الأب قد اهتز عندما ارتكب هذه الجريمة النكراء.