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صحف استراليا تُشيد بالشناوي وتتحسر على الهزيمة من الفراعنة

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صحف استراليا تُشيد بالشناوي وتتحسر على الهزيمة من الفراعنة صحف استراليا تُشيد بالشناوي وتتحسر على الهزيمة من الفراعنة

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اكتست الصحف الاسترالية بحالة من الحزن مع النقد اللاذع لأفراد الأولمبي بعد هزيمتهم الفراعنة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الفوز ضمن للفراعنة التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 رفقة المتصدر منتخب إسبانيا فيما ودعا منتخبي الأرجنتين واستراليا العاصمة اليابانية مبكراً.

وأشادت الصحف الاسترالية بمستوى عناصر المنتخب المصري وفي مقدمتهم حارس المرمى محمد الشناوي، وفيما يلي يستعرض «المصري اليوم» أبرز ما قالته الصحف.

البداية مع صحيفة «vavel» والتي أكدت أن اللقاء لم يكن سهل وأن ستواجه خصماً صعباً في الدور الثاني وهو منتخب البرازيل.

فيما وصفت «The Sydney Morning Herald» خروج منتخب استراليا بالعاصفة وقالت عن حارس المرمى محمد الشناوي «أنقذ حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي محاولتين من مهاجمي استراليا، لذلك على بلاده أن تشكره على الفوز والتأهل لربع النهائي».

وأكدت «Herald Sun» أن ما ما حدث هو صدمة للجميع وليس مجرد هزيمة في لقاء وأن مباراة مصر كانت نهاية الحلم في تحقيق ميدالية أولمبية.

واستعرضت «The Age» مشوار منتخب استراليا في اولمبياد طوكيو 2020 من الفوز على الأرجنتين والهزيمة أمام إسبانيا ومن بعدها مصر، وأضافت «حلم استراليا في أولمبياد طوكيو انتهى بعد الانهيار على يد مصر».

المصرى اليوم

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