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مي عمر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لمرض مفاجئ

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مي عمر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لمرض مفاجئ مي عمر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لمرض مفاجئ

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كشفت الفنانة مي عمر، أنها تعرضت لوعكة صحية بأحد الأمراض المفاجئة قبل أسبوعين، موضحة أنها لم تستطع السفر من الساحل الشمالي إلى القاهرة لمتابعة حالتها الصحية بسبب الإرهاق الشديد الذي سيطر عليها بسبب المرض.

وقالت مي عمر، عبر «إنستجرام»: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة، ومع ذلك كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة».

وأضافت: «تم عمل الفحوصات وأنا الحمد لله أفضل بكثير الآن وأتعافى».

كانت أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل «نسل الأغراب» بطولتها بمشاركة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر وإدوارد وفردوس عبدالحميد ودياب وأحمد داش وأحمد مالك وعماد زيادة ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

المصرى اليوم

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