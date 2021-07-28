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جبران باسيل: لدينا تجربة سابقة غير مشجعة مع ميقاتي

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جبران باسيل: لدينا تجربة سابقة غير مشجعة مع ميقاتي جبران باسيل: لدينا تجربة سابقة غير مشجعة مع ميقاتي

جى بي سي نيوز :- أعلن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، أن تكتل "لبنان القوي" قرر عدم تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة المقبلة، قائلا: " لدينا تجربة سابقة غير مشجعة".

وفي ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، قال باسيل في تصريح من قصر بعبدا: "بظل عدم ترشح النائب فيصل كرامي وعدم اكتمال عناصر تسمية السفير نواف سلام وبقاء مرشح جدي وحيد هو الرئيس ميقاتي قررنا ألا نسمي أحدا".

وأوضح: "قررنا عدم التسمية لأن لدينا تجربة سابقة غير مشجعة وغير متناسبة مع المهمة الإصلاحية المطلوبة"، مضيفا: "نتمنى التوفيق لرئيس الحكومة الذي سيكلف وأن يتم تصحيح رأينا بالممارسة ونتمنى التأليف السريع وسنكون داعمين ومساعدين".

يذكر أن ميقاتي وهو رجل أعمال ورئيس حكومة أسبق، حصل على الأصوات النيابية اللازمة ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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