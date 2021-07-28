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خبيرة تغذية: مريض السمنة يتعرض للتنمر لهذا السبب

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خبيرة تغذية: مريض السمنة يتعرض للتنمر لهذا السبب خبيرة تغذية: مريض السمنة يتعرض للتنمر لهذا السبب

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قال الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة قد يتعرض للتنمر بصورة كبيرة، بسبب عدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

وتابعت «سهيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مريض السمنة الذي يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية أو من مشكلة في عملية الحرق يأخذ بعض الوقت لخفض وزنه.

وأشارت إلى أن خفض الوزن قد يزيل مرض السكر، والضغط المرتفع، مشددة على ضرورة تغيير السلوكيات السلبية مثل السهر ليلاً، أو تناول الوجبات السريعة بشكل كبير.

وأضافت أن تثبيت الوزن أمر مهم جدًا بعد خفض الوزن، لأن عدم تثبيت الوزن قد يؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرة، مشددة على ضرورة العمل على تصغير المعدة، من خلال تناول كميات محدودة من الطعام، وشرب مياه كثيرة، وتناول السلطة الخضراء.

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