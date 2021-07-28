من بينها «النهضة».. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

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أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ«إجراءات تحفظية» ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

وفي هذا الصدد، قال الدالي لـ«سكاي نيوز عربية»: «السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر».

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بحسب مداد نيوز والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

فيما أعرب تونسيون عن دعمهم للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، داعين إلى وضع حد لممارسات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، بعد استغلال للسلطة دام نحو 10 سنوات.

وفي تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء، أبدى مواطنون تونسيون استياءهم الشديد من حركة النهضة و«استبدادها» في البلاد، على مدار 10 أعوام.

وقال أحد المواطنين: «حزب النهضة لا يمثل الشعب، هم غرباء وليس لهم أي علاقة بالشعب. لا نحبهم. حتى المشروعية لا تمتلكها. أخرجوا!.. 10 أعوام من السرقة والنفاق وزيادة الفقر للشعب. حتى المنظومة الصحية انهارت ومثلها النظام التعليمي».

وأضاف: «تطلبون التعويضات؟ تعويض على ماذا؟ المفروض هو أن يطلب الشعب التونسي التعويض، على 10 أعوام ضائعة».