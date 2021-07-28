أخبار عاجلة

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

من بينها «النهضة».. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

Print
من بينها «النهضة».. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب من بينها «النهضة».. القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ«إجراءات تحفظية» ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

وفي هذا الصدد، قال الدالي لـ«سكاي نيوز عربية»: «السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر».

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بحسب مداد نيوز والتي كان آخرها الثلاثاء، بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس ، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

فيما أعرب تونسيون عن دعمهم للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، داعين إلى وضع حد لممارسات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، بعد استغلال للسلطة دام نحو 10 سنوات.

وفي تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء، أبدى مواطنون تونسيون استياءهم الشديد من حركة النهضة و«استبدادها» في البلاد، على مدار 10 أعوام.

وقال أحد المواطنين: «حزب النهضة لا يمثل الشعب، هم غرباء وليس لهم أي علاقة بالشعب. لا نحبهم. حتى المشروعية لا تمتلكها. أخرجوا!.. 10 أعوام من السرقة والنفاق وزيادة الفقر للشعب. حتى المنظومة الصحية انهارت ومثلها النظام التعليمي».

وأضاف: «تطلبون التعويضات؟ تعويض على ماذا؟ المفروض هو أن يطلب الشعب التونسي التعويض، على 10 أعوام ضائعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى