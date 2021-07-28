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مصدر سوداني: العثور على قائد عسكري سوداني داخل إثيوبيا وعليه آثار تعذيب

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مصدر سوداني: العثور على قائد عسكري سوداني داخل إثيوبيا وعليه آثار تعذيب مصدر سوداني: العثور على قائد عسكري سوداني داخل إثيوبيا وعليه آثار تعذيب

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قالت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الأربعاء، إن قائد منطقة القلابات العسكرية المفقود تم العثور عليه بمحافظة شهيدي بإقليم الأمهرا الإثيوبي وعليه آثار تعذيب.

وأغلقت السلطات السودانية السبت الماضي معبر القلابات الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا، في أعقاب اقتياد مليشيا إثيوبية مسلحة لقائد منطقة القلابات العسكرية، النقيب بهاء الدين يوسف، حسب ما أفاد موقع «سودان تربيون».

وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت لـ«سودان تربيون»: فإن «النقيب الذي ظل مفقودا لنحو أسبوع تعرض للتعذيب والضرب بأعقاب البنادق، وهو الآن بمنطقة شهيدي في وضع صحي حرج».

وأوضح أن «جهودا بذلت لنقله إلى المستشفى العسكري في قندر، لكن الأوضاع الأمنية والمعارك التي تدور هناك حالت دون ذلك».

ودانت المصادر «تعرض قائد منطقة القلابات العسكرية للتعذيب لجهة أن ذلك يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب»، مشيرة إلى أن «السودان أخيرا أحسن معاملة 68 أسيرا من الجيش الإثيوبي وسلمهم لسلطات بلادهم».

وأفادت المصادر أن «ما تعرض لها النقيب بهاء الدين يخالف اتفاق بين قادة عسكريين سودانيين وإثيوبيين تم التوصل إليه بالقلابات في 20 يونيو الماضي وأقر تهدئة الأوضاع الأمنية على الحدود وترحيل خلافات الحدود إلى القيادة السياسية للبلدين».

وينتظر أن يصل وفد أمني وعسكري إثيوبي إلى القلابات السودانية لإجراء مباحثات لاحتواء التوتر الذي قاد لإغلاق المعبر الحدودي بين البلدين.

المصرى اليوم

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