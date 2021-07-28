الكرملين: أسباب كثيرة تجعلنا نفخر برجال استخباراتنا

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صرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لم يجر مقارنة لأي الاستخبارات أفضل الروسية أم الأمريكية، مؤكدا أن روسيا لديها أسباب كثيرة تجعلها تفخر باستخباراتها.

ولفت بيسكوف إلى أن الجانب الروسي يشعر بالقلق من عمل الاستخبارات الأمريكية، الذي لا يتوقف «منذ زمن سحيق» في البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار يوم الثلاثاء مكتب مدير الاستخبارات، حيث خاطب مجتمع الاستخبارات، وورد في كلامه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قلق للغاية» من أن ضباط الاستخبارات الأمريكية «أفضل من فريقه».

وفي تعليق على تصريح الرئيس الأمريكي، قال بيسكوف للصحفيين: «أولا: الاستخبارات الأمريكية تعمل لدينا وبالطبع هذا يقلقنا. كان ذلك من زمن سحيق ولم يتوقف».

وأقر المتحدث باسم الكرملين بأن «الاستخبارات الأمريكية قوية جدا، وذكية جدا»، مضيفا في هذا السياق قوله: «لكن تأكيد من الأقوى ومن الأضعف، عمل فيه جحود. بالطبع، كان سيكون غريبا لو أن رئيس الدولة الأمريكية قال عن استخباراته شيئا ما مغاير. لكن صدقوني لدينا الكثير من الأسباب لنكون فخورين برجال استخباراتنا وضباط مكافحة التجسس».