★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنابات المنصورة اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا، لزوجه لقيامها بتسميم زوجها، لزواج من شقيقه.

كانت قد قررت محكمة جنايات المنصورة، الإثنين، إحالة ربة منزل بإحدى قرى مركز ميت غمر، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها لاتهامها بقتل زوجها عمدا بأن دست له سم الفئران في الطعام، لرفضها العيش معه، وأكد شقيق المجني عليه في أقواله خلال التحقيقات، أنها أخبرته برغبتها في التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها يقف في طريق هدفها المنشود.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2016 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 6 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة قرر إحالة المتهمة، «علما. م. ا»، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر لأنها في يوم 4/10/2015 بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قتلت زوجها المجني عليه، «أحمد. س. م»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك وأعدت لهذا الغرض مبيدا حشريا «سم فئران»، وما إن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق .

وأكد شقيق المجني عليه ويدعى «محمد. س. م»، 24 سنة طباخ، ومقيم بإحدى قرى ميت غمر، في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغيرا بلون جلده واتهم المتهمة بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له برغبتها في الزواج منه وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود وأنها ستتخلص منه وصولا لمقصدها.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمة وضعت جوهرا ساما «مبيد حشرى سم فئران» لزوجها بالطعام حال استدراجها له لمنزل والدها، قاصدة بذلك إزهاق روحه، فضلا عن ذلك أضافت أن السبب وراء قيام المتهمة بارتكاب تلك الواقعة هو رفضها العيش معه.