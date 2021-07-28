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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة» رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأربعاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع «سكن كريم»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لمشروع «سكن كريم»، الذي يتم تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من حصر كل الأراضى اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهالينا المستهدفين من مشروع «سكن كريم»، والاسراع في معدلات تنفيذه، بما يسهم في توفير هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوى إلى قطع الأراضى التي تم تحديدها وتسليم حصر بها من جانب وزارة التنمية المحلية، موضحة أنه جار تدقيقها تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «جهتى التنفيذ»، وذلك لبدء تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن كريم» عليها، وفى هذا الصدد، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال 72 ساعة على أقصى تقدير سيكون لدينا احداثيات الأراضى التي تم توفيرها على مستوى المحافظات.

وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضى المتاحة التي تم توفيرها في عدد من المحافظات، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة معاينة هذه الأراضى على الطبيعة للوقوف على مدى ملاءمتها لتنفيذ مشروع «سكن كريم»، على أن تقوم هيئة التخطيط العمرانى بهذه المهمة في أسرع وقت من خلال النزول إلى تلك الأراضى، للتأكد من صلاحيتها، ووجوها داخل الأحوزة العمرانية.

المصرى اليوم

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