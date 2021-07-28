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"الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "شعبي"

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"الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "شعبي" "الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "شعبي"
في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة فيها غيابيًّا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم محمود بن ياسين بن محمد شعبي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم "1017696624" عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 3/ 12/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/ 1/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة "3" من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية، والمادة "25" من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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