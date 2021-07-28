أخبار عاجلة

استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
وعد "الدولة الديمقراطية الحديثة" يتبخر.. أفغانستان لقمة سائغة للتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الحج تعتمد منصة "رحال" للتخطيط لرحلة العمرة

Print
وزارة الحج تعتمد منصة "رحال" للتخطيط لرحلة العمرة وزارة الحج تعتمد منصة "رحال" للتخطيط لرحلة العمرة
بهدف تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن

وزارة الحج تعتمد منصة

اعتمدت وزارة الحج والعمرة، منصة "رحال"، التي تقدم جميع خدمات العمرة من خلال الربط مع محرك الحجز المركزي السعودي "مقام".

يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية وخارجها تفوق التوقعات.

وقال المدير العام لمجموعة مرمرة السعودية، رائد الأعمال رمزي رأفت الكتبي: إن منصة "رحال" تعد علامة تجارية سعودية ضمن المجموعة.

وأضاف: أنها تسعى لتلبية احتياجات المعتمرين كمشغل رحلات متعدد القنوات، بحيث توفر "رحال" تجربة سلسة للعملاء من خلال أحدث المنصات الإلكترونية ووكالات السفر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف "الكتبي" أن منصة "رحال" تقدم حلولًا متعددة لإجراء الحجوزات الفندقية مع أكثر من مليون فندق حول العالم، عبر خمس لغات؛ وهي: "العربية والإنجليزية والتركية والإندونيسية والأوردو"، بالإضافة إلى باقات عطلات متنوعة ومتكاملة.

كما تقدم أفضل العروض والمنتجات التي تلبي التطلعات، إلى جانب خدمات استشارات السفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلًا عن توفر نظام دفع إلكتروني آمن وسريع محمي ومشفر لضمان حماية المعلومات.

يذكر أن منصة "رحال" "www.umrah.rehalapp.com" تسعى لتلبية احتياجات المسافرين وتقديم تجربة حجز فريدة وسهلة ومريحة لتكون الوجهة الأولى للتخطيط لرحلة عمرة تفوق التوقعات والاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل