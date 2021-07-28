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تحصين 25 ألف و826 رأس من الأبقار والجاموس والماعز ضد الحمى القلاعية ببني سويف

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تحصين 25 ألف و826 رأس من الأبقار والجاموس والماعز ضد الحمى القلاعية ببني سويف تحصين 25 ألف و826 رأس من الأبقار والجاموس والماعز ضد الحمى القلاعية ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 25 ألف و826 رأسًا بواقع 23 ألف و154 من الأبقار و2630 من الجاموس، و42 من الأغنام والماعز، فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى مراكز المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع حشد كل جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدًا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كل مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

المصرى اليوم

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