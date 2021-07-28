رئيس جامعة العريش يناقش خطة الأنشطة الطلابية ويشيد بمبادرة «حياة كريمة»

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أكد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة العريش على دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وغيرها من المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

وأشار الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أثناء رئاسته للاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك بحضور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لخدمة المجتمع وأعضاء المجلس ومدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى دعم الجامعة للقيادة السياسية، مؤكدًا على مواصلة جامعة العريش في تسيير قوافلها التنموية الشاملة للتأكيد على تكاتف مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، فضلًا عن الإسهام بفاعلية في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى .

كما ناقش المجلس خطة عمل الأنشطة المجتمعية التنموية الطلابية خلال الفترة الصيفية والتي تهم المجتمع والبيئة المحيطة بجامعة العريش.. حيث تم مناقشة بعض الموضوعات، ومنها: إنشاء مركز الطباعة والنشر بالجامعة، كما تم الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لمركز التدريب والاستشارات الاجتماعية بالمشاركة بين الجامعة وقيادات المجتمع السيناوى تحت عنوان: «دور جامعة العريش في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمجتمع السيناوى في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة».. بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان: «الصحة الانجابية»، ومجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تتضمنها أنشطة مركز التدريب والاستشارات الاجتماعية خلال فترة الاجازة الصيفية للطلاب .

وأضاف الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم الاتفاق على أن تكون جميع البرامج on Line عبر تقنيتى: Microsoft teams وZoom لكل الدورات المختلفة، وتتضمن برامج الخطة عقد دورة لتنمية ورفع مهارات العاملين في الحاسب الآلى، وتدريب الطلاب والمجتمع الخارجى للاستفادة من إمكانيات الجامعة خلال الأجازة الصيفية من: ندوات تعريفية مجانية، دورات تدريبية متخصصة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المؤتمرات والدورات التنموية والتدريبية. كما تم مناقشة طرح منافذ للخدمات الطلابية بالجامعة، حيث يُعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة هو القطاع الذي يقدم خدمات مجتمعية تنموية وطلابية للمجتمع السيناوى.

وقدم الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة الشكر والتقدير لوكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجهودهم خلال الفترة الماضية .