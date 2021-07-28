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لجنه من العلاج الحر والصيدله بالسويس يواصلان مرورهما على المنشأت الطبيه الخاصه

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لجنه من العلاج الحر والصيدله بالسويس يواصلان مرورهما على المنشأت الطبيه الخاصه لجنه من العلاج الحر والصيدله بالسويس يواصلان مرورهما على المنشأت الطبيه الخاصه

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لجنه من العلاج الحر والصيدله بالسويس يواصلان مرورهما على المنشأت الطبيه الخاصه لضبط المخالفات>

شكلت مديرية الصحة بالسويس لجنه مكونه من الدكتوره عزة فتحي مدير اداره العلاج الحر والدكتوره مريم سلامه مدير عام اداره الصيدله بالمرور على عدد من المنشات الطبية الخاصة ،واثناء المرور وبالمعاينة تم إيجاد بعض المخالفات التي تضر بالمرضي وبناءآ عليه تم إعدام مواد كيميائية وهرمونات منتهيه الصلاحيه بعمل خاص.

كما تم غلق معمل اخر لعدم تطبيقه الشروط المطلوبه للتراخيص والتوصيه بضروره تلافى السلبيات واعطاء مهله مناسبه لتلافيها وعدم تكرارها.

المصرى اليوم

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