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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي لكلية التربية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي لكلية التربية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي لكلية التربية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

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اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى لكلية التربية للعام الجامعى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية أن الطالبات حققن المراكز الأولى على الكلية بمختلف الشعب وحصلت العشرة الأوائل على تقدير ممتاز وهن: سارة عادل عبدالغنى (شعبة عام فيزياء)، آية رمضان شعيرة (عام جغرافيا)، دينا جمال عبدالمجيد (عام كيمياء)، أمنية جمال جاب الله (عام بيولوجى)، فاطمة هشام الزهار (عام جغرافيا)، رحاب مصطفى توفيق (عام لغة إنجليزية)، حسنية عزت عبدالفتاح، أسماء إبراهيم عبيد، نوران محمد عادل (عام كيمياء)، آية صبحى عبدالموجود (أساسى علوم).

المصرى اليوم

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