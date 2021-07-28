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وكيل تعليم مطروح يكرم المدارس المتميزة بنشاط الصحافة المدرسية

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وكيل تعليم مطروح يكرم المدارس المتميزة بنشاط الصحافة المدرسية وكيل تعليم مطروح يكرم المدارس المتميزة بنشاط الصحافة المدرسية

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كرم عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، مديري المدارس المتفوقة بنشاط الصحافة المدرسية والموجهين والإخصائيين المتميزين بمكتب وكيل الوزارة في ديوان عام المديرية بحضور منى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية، وليلى عبدالهادي موجه عام الصحافة المدرسية.

وأشاد «سلامة» بإنجازات توجيه عام الصحافة المدرسية وحصول تعليم مطروح وأبنائه على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية مقدما التحية لمديري المدارس المتميزة في نشاط الصحافة المدرسية ومثمنا الاهتمام الواضح بتفعيل ذلك النشاط المؤثر في المدارس والذي كان له عظيم الأثر في المساهمة الفعالة في صقل المواهب الطلابية في مجال الإعلام التربوي.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون التنفيذية وموجه عام الصحافة المدرسية عرفانا بتحقيق مراكز جمهورية متقدمة في مسابقات الإذاعة المدرسية والمناظرات والمعارض الصحفية داعياً الموجهين والإخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في ذلك النشاط والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

المصرى اليوم

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