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رئيس أرمينيا يقطع زيارته لليابان ويعود لبلاده بعد اعتداءات أذربيجان

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رئيس أرمينيا يقطع زيارته لليابان ويعود لبلاده بعد اعتداءات أذربيجان رئيس أرمينيا يقطع زيارته لليابان ويعود لبلاده بعد اعتداءات أذربيجان

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أعلنت الرئاسة الأرمينية، إن الرئيس أرمين سركيسيان، قطع زيارته إلى اليابان وسيعود إلى بلاده، بعدما قامت أذربيجان بانتهاك آخر لسيادة أرمينيا حيث استفزت مرة أخرى عمليات عسكرية وشنت هجوم على الحدود الأرمينية- الأذربيجانية.

وكان قد التقى الرئيس سركيسيان خلال الزيارة بالإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي.

وتسببت الاعتداءات حسبما أكد الجانب الأرمني، في وفيات ومصابين، وتقدم سركسيان، بخالص التعازي لأسر وذوي القتلى العسكريين وتمنى الشفاء للمصابين، معربا أنه على ثقة من أن قوات بلاده المسلحة قادرة على مواجهة الاستفزازات العسكرية الأذربيجانية.

وأعرب عن دعمه لجيشنا وكذلك لجميع تلك الهياكل المشاركة في الدفاع عن حدود البلد والسكان وأمنهم.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر بناء على تدخل روسي.

المصرى اليوم

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