أخبار عاجلة

استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد -
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات -
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
وعد "الدولة الديمقراطية الحديثة" يتبخر.. أفغانستان لقمة سائغة للتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رسميًا.. سموحة يعلن عن أولى صفقاته الصيفية (صورة)

Print
رسميًا.. سموحة يعلن عن أولى صفقاته الصيفية (صورة) رسميًا.. سموحة يعلن عن أولى صفقاته الصيفية (صورة)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي سموحة رسميًا عن أولى الصفقات، التي تم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تعاقده مع عمار شرف الدين، مهاجم نادي بلدية المحلة، أحد أندية القسم الثاني، ولم يكشف النادي السكندري عن أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة.

[image:2:center]

ويعد اللاعب من العناصر المميزة في القسم الثاني ولعب من قبل في صفوف دمنهور، قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة، في الموسم الماضي، والذي أحرز معه 14 هدفًا.

وتعاقد النادي السكندري مع مهاجم بلدية المحلة، بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الهجوم، خاصة بعد الاستقرار على بيع حسام حسن، هداف الفريق والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، خلال الميركاتو الصيفي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة

استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة

خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال

خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال

متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان

متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان

طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد

طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد