رسميًا.. سموحة يعلن عن أولى صفقاته الصيفية (صورة)

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أعلن نادي سموحة رسميًا عن أولى الصفقات، التي تم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تعاقده مع عمار شرف الدين، مهاجم نادي بلدية المحلة، أحد أندية القسم الثاني، ولم يكشف النادي السكندري عن أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة.

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ويعد اللاعب من العناصر المميزة في القسم الثاني ولعب من قبل في صفوف دمنهور، قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة، في الموسم الماضي، والذي أحرز معه 14 هدفًا.

وتعاقد النادي السكندري مع مهاجم بلدية المحلة، بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الهجوم، خاصة بعد الاستقرار على بيع حسام حسن، هداف الفريق والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، خلال الميركاتو الصيفي.