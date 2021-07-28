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استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:44 مساءً
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
إدارة الطائي تطالب بالمساواة لتحقيق عدالة المنافسة ..لا ضرر ولا ضرار
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
وعد "الدولة الديمقراطية الحديثة" يتبخر.. أفغانستان لقمة سائغة للتطرف
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:36 مساءً
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إصابة متلقي لقاح كورونا بشكل كامل بالفيروس.. هل تُعتبر هذه الحالة مقلقة؟
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cnn arabic
الأربعاء 28 يوليو 2021 04:39 مساءً
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